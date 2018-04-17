Українці завоювали два "золота" на ЧЄ з таеквон-До
Київ • УНН
КИЇВ. 17 квітня. УНН. В словенському Маріборі завершився 33-й заліком чемпіонат Європи серед дорослих та 24-й чемпіонат Європи серед юніорів з таеквон-До. Про це повідомляє Міністерство молоді та спорту України, передає УНН.
У підсумку змагань в активі “синьо-жовтої збірної” дві “золоті” та одна бронзова медалі.
На найвищу сходинку п’єдесталу серед дорослих у ваговій категорії — 57 кг піднявся Віталій Соловей. “Золото”, здобуте Віталієм у Маріборі, принесло йому звання триразового чемпіона Європи з таеквон-До.
Україна має чемпіона й серед юніорів. Єгор Євсєєв став найсильнішим серед юніорів у ваговій категорії −50 кг.
Бронзову нагороду у ваговій категорії +85 кг до скарбнички вітчизняної команди здобув Артем Бєлов.
Варто відзначити, що понад 600 учасників з 30 країн боролися за нагороди, континентальної першості серед яких були 15 українців.