Украинцы завоевали девять медалей на старте паралимпийского Кубка мира по биатлону и лыжным гонкам
Киев • УНН
КИЕВ. 13 января. УНН. В первый соревновательный день этапа Кубка мира по паралимпийскому биатлону и лыжным гонкам, который проходит в городе Яворов (Львовская обл.) представители Украины завоевали наибольшее количество наград, сообщает УНН со ссылкой на сайт Международного паралимпийского комитета.
Сегодня состоялись лыжные гонки на средней дистанции классическим стилем (женщины, стоя-7,5 км; мужчины, стоя 10,0 км), короткой дистанции (женщины, сидя - 2,5 км; мужчины, сидя - 5,0 км) .
На счету "желто-синих" две золотые награды (Игорь Рептюх и Александра Кононова), три "серебра" (Ольга Прилуцкая / Борис Бабар, Максим Яровой, Юлия Батенкова) и четыре медали бронзового достоинства (Григорий Вовчинский, Тарс Радь, Оксана Шишкова / Виталий Казаков, Дмитрий Сюрко / Василий Потапенко).
Напомним, что в первых в истории Украины данных соревнованиях примут участие около 220 участников (среди них около 120 спортсменов) из Австрии, Беларуси, Бразилии, Великобритании, Италии, Китая, Кореи, Нидерландов, Германии, Норвегии, Польши, Финляндии, Венгрии, Украины , Франции, Хорватии, Швеции и Японии.
Как сообщал УНН, что украинские паралимпийцы завоевали 636 медалей на протяжении 2016 года .