Українці завоювали дев'ять медалей на старті паралімпійського Кубка світу з біатлону та лижних гонок

Сьогодні відбулися лижні гонки на середній дистанції класичним стилем (жінки, стоячи-7,5 км; чоловіки, стоячи-10,0 км), короткій дистанції (жінки, сидячи – 2,5 км; чоловіки, сидячи – 5,0 км).

На рахунку "жовто-блакитних" дві золоті нагороди (Ігор Рептюх і Олександра Кононова), три "срібла" (Ольга Прилуцька/Борис Бабар, Максим Яровий, Юлія Батенкова) та чотири медалі бронзового ґатунку (Григорій Вовчинський, Тарс Радь, Оксана Шишкова/Віталій Казаков, Дмитро Сюрко/Василь Потапенко).

Нагадаємо, що в першому в історії України даних змагань візьмуть участь близько 220 учасників (серед них близько 120 спортсменів) з Австрії, Білорусі,Бразилії, Великобританії, Італії, Китаю, Кореї, Нідерландів, Німеччини, Норвегії, Польщі, Фінляндії, Угорщини, України, Франції, Хорватії, Швеції та Японії.

Як повідомляв УНН, що українські паралімпійці вибороли 636 медалей впродовж 2016 року.