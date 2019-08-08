Украинцы с начала года уплатили почти 600 млн грн налога на недвижимость
Киев • УНН
КИЕВ. 8 августа. УНН. В этом году физические лица уплатили почти 600 млн грн налога на недвижимое имущество. Об этом сообщили в пресс-службе Государственной фискальной службы Украины в ответ на информационный запрос УНН.
"По состоянию на 1 августа физические лица в 2019 году уплатили налог на недвижимое имущество, отличное от земельного участка - 592,9 млн грн", - говорится в ответе.
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Напомним, в местные бюджеты по состоянию на начало июля этого года поступило 355,9 млн грн налога на недвижимое имущество.
Ранее УНН сообщал, что с украинцев за полгода собрали на 21,6% больше НДФЛ.