Українці з початку року сплатили майже 600 млн грн податку на нерухомість
Київ • УНН
КИЇВ. 8 серпня. УНН. У цьому році фізичні особи сплатили майже 600 млн грн податку на нерухоме майно. Про це повідомили у прес-службі Державної фіскальної служби України у відповідь на інформаційний запит УНН.
“Станом на 1 серпня фізичні особи у 2019 році сплатили податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки — 592,9 млн грн”, — йдеться у відповіді.
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Нагадаємо, до місцевих бюджетів станом на початок липня цього року надійшло 355,9 млн грн податку на нерухоме майно.
Раніше УНН повідомляв, що з українців за півроку зібрали на 21,6% більше ПДФО.