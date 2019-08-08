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Великий бізнес наростив сплату ЄСВ на 20,8%

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КИЇВ. 8 серпня. УНН. Понад 35 млрд грн ЄСВ сплачено великим бізнесом у січні-липні 2019 року, або на 20,8% більше минулорічних показників. Про це УНН повідомляє з посиланням на дані Офісу великих платників податків Державної фіскальної служби.

"Протягом семи місяців 2019 року підприємствами Офісу великих платників сплачено 35,3 млрд грн єдиного соціального внеску, що на понад 6 млрд грн, або на 20,8% більше минулорічних показників", - повідомили фіскали.

Окрім того, зросла і сплата великим бізнесом податку з доходів фізичних осіб із заробітної плати.

"За січень-липень 2019 року до зведеного бюджету надійшло 16,5 млрд грн податку з доходів фізичних осіб із заробітної плати, що на 22,5%, або на понад 3 млрд грн більше, ніж за 7 місяців 2018 року", - додали в Офісі.

На 21,1%, або на 559,4 млн грн, як зазначається, зросли надходження військового збору, якого протягом семи місяців 2019 року сплачено до Державного бюджету 3,2 млрд грн.

Нагадаємо, торік Кабмін схвалив збільшення бази нарахування ЄСВ.

Українські Національні Новини

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