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Большой бизнес нарастил уплату ЕСВ на 20,8%

Большой бизнес нарастил уплату ЕСВ на 20,8%

Киев  •  УНН

 • 9615 просмотра

КИЕВ. 8 августа. УНН. Более 35 млрд грн ЕСВ уплачено большим бизнесом в январе-июле 2019 года, или на 20,8% больше прошлогодних показателей. Об этом УНН сообщает со ссылкой на данные Офиса крупных налогоплательщиков Государственной фискальной службы.

"В течение семи месяцев 2019 года предприятиями Офиса крупных плательщиков уплачено 35,3 млрд грн единого социального взноса, что на более чем 6 млрд грн, или на 20,8% больше прошлогодних показателей", - сообщили фискалы.

Кроме того, выросла и уплата большим бизнесом налога с доходов физических лиц с заработной платы.

"За январь-июль 2019 года в сводный бюджет поступило 16,5 млрд грн налога с доходов физических лиц с заработной платы, что на 22,5%, или на более 3 млрд грн больше, чем за 7 месяцев 2018 года", - добавили в Офисе.

На 21,1%, или на 559,4 млн грн, как отмечается, выросли поступления военного сбора, которого в течение семи месяцев 2019 года уплачено в Государственный бюджет 3,2 млрд грн.

Напомним, в прошлом году Кабмин одобрил увеличение базы начисления ЕСВ.

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