Украинцы есть среди пострадавших в результате авиакатастрофы в Казахстане - МИД
Киев • УНН
КИЕВ. 27 декабря. УНН. Среди пострадавших в результате авиакатастрофы в казахстанском городе Алматы есть двое украинцев. Об этом журналисту УНН сообщил директор Департамента консульской службы МИД Украины Сергей Погорельцев.
"Среди пострадавших есть 2 граждан Украины, которые доставлены в больницу города Алматы", - отметил Погорельцев.
Он уточнил, что в обоих пострадавших - "перелом позвоночника", "травмы средней тяжести".
По его словам, консул посольства Украины в Казахстане устанавливает связь с пострадавшими гражданами Украины и поддерживает контакты с местными спасательными службами. Ситуация находится на контроле Департамента консульской службы и посольства Украины в Казахстане.
Добавим, 27 декабря 2019 года вблизи аэропорта города Алматы разбился пассажирский самолет авиакомпании "Бек Эйр", выполнявший рейс по маршруту Алматы - Нур-Султан. На борту самолета находилось 95 пассажиров и 5 членов экипажа. По предварительной информации, в результате катастрофы погибли 15 человек, 50 - госпитализированы.