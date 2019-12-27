Українці є серед постраждалих внаслідок авіакатастрофи у Казахстані - МЗС
Київ • УНН
КИЇВ. 27 грудня. УНН. Серед постраждалих внаслідок авіакатастрофи у казахстанському місті Алмати є двоє українців. Про це журналісту УНН повідомив директор Департаменту консульської служби МЗС України Сергій Погорельцев.
"Серед постраждалих є 2 громадян України, які доставлені до лікарні міста Алмати", - відзначив Погорельцев.
Він уточнив, що в обох постраждалих - "перелом хребта", "травми середньої тяжкості".
З його слів, консул посольства України в Казахстані встановлює зв'язок з потерпілими громадянами України та підтримує контакти з місцевими рятувальними службами. Ситуація перебуває на контролі Департаменту консульської служби та посольства України у Казахстані.
Додамо, 27 грудня 2019 року поблизу аеропорту міста Алмати розбився пасажирський літак авіакомпанії "Бек Ейр", який виконував рейс за маршрутом Алмати – Нур-Султан. На борту літака знаходилось 95 пасажирів та 5 членів екіпажу. За попередньою інформацією, внаслідок катастрофи загинули 15 осіб, 50 – госпіталізовані.