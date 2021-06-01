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Украинцы, которые вакцинировались Sinovac, получат международный сертификат о прививке

Киев • УНН

 • 18553 просмотра

КИЕВ. 1 июня. УНН. ВОЗ одобрила использование вакцины CoronaVac, поэтому украинцы, которые прививались этим препаратом, получат международное свидетельство о проведении вакцинации. Об этом сообщает глава Минздрава Виктор Ляшко, пишет УНН.

Украинцы, которые вакцинировались Sinovac, получат международный сертификат о прививке

Детали

По его словам, одобрение ВОЗ вакцины CoronaVac позволяет выдавать международное свидетельство о проведении вакцинации, всем кто прошел полный курс прививок.

1 июня 2021 Всемирная организация здравоохранения одобрила вакцину CoronaVac производства Sinovac Biotech для экстренного применения. ВООЗ подтвердила, что эта вакцина соответствует международным стандартам безопасности, эффективности и качества.

Дополнительно

Украина в конце декабря заключила контракт на поставку вакцины китайского производителя - Sinovac Biotech. Тогда еще главой Минздрава был Максим Степанов, который заявил об именно о 1,9 млн ожидаемых доз от производителя.

При этом 25 марта в Украину из Китая прибыла первая партия вакцины против COVID-19 CoronaVac в 215 тыс. доз производства китайской компании Sinovac Biotech. В Украине начали прививать этим препаратом с 13 апреля.

30 апреля в Украину прибыла вторая партия китайской вакцины от COVID-19 CoronaVac производства компании Sinоvac. Размер партии составляет 500 000 доз.

А 9 мая прибыли еще 500 тыс. доз вакцины CoronaVac от компании Sinovac Biotech.

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