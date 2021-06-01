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Українці, які вакцинувалися Sinovac, отримають міжнародний сертифікат про щеплення

Київ • УНН

 • 18553 перегляди

КИЇВ. 1 червня. УНН. ВООЗ схвалила використання вакцини CoronaVac, тому українці, які щеплювалися цим препаратом, отримають міжнародне свідоцтво про проведення вакцинації. Про це інформує глава МОЗ Віктор Ляшко, пише УНН.

Українці, які вакцинувалися Sinovac, отримають міжнародний сертифікат про щеплення

Деталі

За його словами, схвалення ВООЗ вакцини CoronaVac дозволяє видавати міжнародне свідоцтво про проведення вакцинації, всім хто пройшов повний курс щеплення.

1 червня 2021 року Всесвітня організація охорони здоров'я схвалила вакцину CoronaVac виробництва Sinovac Biotech для екстреного застосування.ВООЗ підтвердила, що ця вакцина відповідає міжнародним стандартам безпечності, ефективності та якості.

Додатково

Україна наприкінці грудня уклала контракт на поставку вакцини китайського виробника — Sinovac Biotech.  Тоді ще головою МОЗ був Максим Степанов, який заявив саме про 1,9 млн очікуваних доз від виробника.

При цьому 25 березня до України з Китаю прибула перша партія вакцини проти COVID-19 CoronaVac у 215 тис. доз виробництва китайської компанії Sinovac Biotech. В Україні почали щеплювати нею з 13 квітня.

30 квітня в Україну прибула друга партія китайської вакцини від COVID-19 CoronaVac виробництва компанія Sinоvac. Розмір партії становить 500 тисяч доз.

А 9 травня прибули ще 500 тис. доз вакцини CoronaVac від компанії Sinovac Biotech.

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