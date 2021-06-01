Українці, які вакцинувалися Sinovac, отримають міжнародний сертифікат про щеплення

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За його словами, схвалення ВООЗ вакцини CoronaVac дозволяє видавати міжнародне свідоцтво про проведення вакцинації, всім хто пройшов повний курс щеплення.

1 червня 2021 року Всесвітня організація охорони здоров'я схвалила вакцину CoronaVac виробництва Sinovac Biotech для екстреного застосування.ВООЗ підтвердила, що ця вакцина відповідає міжнародним стандартам безпечності, ефективності та якості.

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Україна наприкінці грудня уклала контракт на поставку вакцини китайського виробника — Sinovac Biotech. Тоді ще головою МОЗ був Максим Степанов, який заявив саме про 1,9 млн очікуваних доз від виробника.

При цьому 25 березня до України з Китаю прибула перша партія вакцини проти COVID-19 CoronaVac у 215 тис. доз виробництва китайської компанії Sinovac Biotech. В Україні почали щеплювати нею з 13 квітня.

30 квітня в Україну прибула друга партія китайської вакцини від COVID-19 CoronaVac виробництва компанія Sinоvac. Розмір партії становить 500 тисяч доз.

А 9 травня прибули ще 500 тис. доз вакцини CoronaVac від компанії Sinovac Biotech.