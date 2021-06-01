ВООЗ схвалила китайську вакцину Sinovac від COVID-19

$41.280.10
45.550.52
ukru
Всесвітній день гомеопатії: особливості, застосування та критика
Ексклюзив
06:34 • 32374 перегляди

Всесвітній день гомеопатії: особливості, застосування та критика

9 квітня, 17:29 • 113876 перегляди

На боці рф проти України воює щонайменше 155 громадян Китаю – Зеленський

Ексклюзив
9 квітня, 16:38 • 154983 перегляди

Весняні заморозки: експерт розповів, як негода може вплинути на врожай плодових дерев

Ексклюзив
9 квітня, 13:59 • 138733 перегляди

"Без Думи нічого не відбувається": експерт припускає, що в АРМА у витоку інформації про обшуки можуть фігурувати не лише регіони

9 квітня, 13:40 • 145061 перегляди

В Україні річна інфляція прискорилася до 14,6%: що подорожчало найбільше

Ексклюзив
9 квітня, 13:39 • 100852 перегляди

Будівництво нової генерації: в "Укренерго" оцінили, коли очікувати на перші результати

Ексклюзив
9 квітня, 12:04 • 84737 перегляди

Хаос і невизначеність: як іноземні фармкомпанії реагують на зміни регулювання в Україні

Ексклюзив
9 квітня, 11:17 • 190523 перегляди

Весняне прибирання до Великодня: секрети чистих вікон і догляду за шторами

9 квітня, 07:59 • 88867 перегляди

Взяття у полон китайців, які воювали в складі російської армії: Пекін перевіряє ситуацію

Ексклюзив
9 квітня, 07:20 • 284247 перегляди

Мита президента Трампа не є кінцевим рішенням, а запрошенням до обговорення - експерт

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

4м/с
91%
Популярнi новини

Цими вихідними у небі можна буде побачити унікальне явище - мікромісяць

10 квітня, 02:11 • 71852 перегляди

Трамп підтвердив готовність до зустрічі із Сі Цзіньпіном і назвав його своїм другом

10 квітня, 03:14 • 13620 перегляди

Міжнародний день братів і сестер, День гольфіста: що ще відзначають 10 квітня

10 квітня, 03:30 • 26583 перегляди

У ВМС ЗСУ повідомили про ситуацію з ворожими кораблями в Чорному морі

04:20 • 35370 перегляди

Призов Насірова до ЗСУ: наказ скасовано, розпочато розслідування

05:19 • 51931 перегляди
Публікації

Оподаткування криптовалюти в Україні: що пропонують в Нацкомісії з цінних паперів

9 квітня, 12:27 • 156733 перегляди

Весняне прибирання до Великодня: секрети чистих вікон і догляду за шторами
Ексклюзив

9 квітня, 11:17 • 190523 перегляди

Мита президента Трампа не є кінцевим рішенням, а запрошенням до обговорення - експерт
Ексклюзив

9 квітня, 07:20 • 284247 перегляди

Час - на боці Сокура. Чому НАЗК досі не притягнуло колишнього посадовця ДПС до відповідальності
Ексклюзив

8 квітня, 10:26 • 451000 перегляди

Десерти без яєць: 7 смачних рецептів до Великодня

8 квітня, 08:49 • 436634 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Віталій Кличко

Джо Байден

Роман Насіров

Актуальні місця

Україна

Сполучені Штати

Китай

Київ

Сполучене Королівство

Реклама
УНН Lite

Скрипка з фільму "Титанік" піде з молотка за 77 тисяч доларів

08:29 • 8990 перегляди

“Шахтар” “підписав” легендарного кота Степана

9 квітня, 16:54 • 34366 перегляди

Paramount Pictures анонсувала випуск фільму "Angry Birds у кіно 3" на 2027 рік

9 квітня, 15:26 • 39759 перегляди

Королеві Каміллі подарували піцу “Маргарита” на честь 20-ї річниці весілля під час візиту до Риму

9 квітня, 15:16 • 40151 перегляди

Гіларі Свонк поскаржилася на патріархальність Голлівуду і пригадала, як чоловіки вчили її бути жінкою

9 квітня, 14:39 • 41044 перегляди
Актуальне

TikTok

Facebook

Шахед-136

The Guardian

Фокс Ньюс

ВООЗ схвалила китайську вакцину Sinovac від COVID-19

Київ • УНН

 • 16275 перегляди

КИЇВ. 1 червня. УНН. Всесвітня організація охорони здоров’я (ВООЗ) рекомендувала китайську вакцину від коронавірусу Sinovac для екстреного застосування в світі, вона стала сьомим препаратом проти COVID-19. Про це повідомила у вівторок женевська штаб-квартира ВООЗ, пише УНН з посиланням на лист організації.

ВООЗ схвалила китайську вакцину Sinovac від COVID-19

Деталі

“Сьогодні ВООЗ затвердила вакцину Sinovac-CoronaVac від COVID-19 для використання в надзвичайних ситуаціях, надавши країнам, фінансовим організаціям, агентствам із закупівель і співтовариствам впевненість в тому, що вона відповідає міжнародним стандартам безпеки, ефективності і виробництва”, — йдеться в заяві.

ВООЗ рекомендувало вакцину для використання за схемою введення двох доз з інтервалом від двох до чотирьох тижнів.

“Результати ефективності вакцини показали, що вакцина запобігла симптоматичному захворюванню у 51% вакцинованих і запобігла важкій формі COVID-19 і госпіталізації у 100% досліджуваного населення”, — наголошується в повідомленні.

Також в ВООЗ повідомляють, що дані про імуногенність препарату показують, що вакцина, ймовірно, буде мати захисний ефект і у літніх людей.

“Немає підстав вважати, що вакцина має різний профіль безпеки для літніх і молодих людей”, — кажуть у ВООЗ.

Раніше

На початку травня Всесвітня організація охорони здоров’я (ВООЗ) рекомендувала вакцину китайської компанії Sinopharm для екстреного застосування проти коронавірусу. Схвалення ВООЗ є обов’язковою умовою для потрапляння в список розповсюджуваних через програму COVAX препаратів, а також для міжнародних закупівель.

Контекст

До сьогоднішнього дня в списку препаратів ВООЗ, рекомендованих для екстреного застосування проти COVID-19, значилися шість препаратів: вакцина Comirnaty, розроблена спільно компаніями Pfizer з США і BioNTech з Німеччини, засіб компанії Janssen, яка є підрозділом американської Johnson & Johnson, вакцина американської компанії Moderna, а також два варіанти вакцини британсько-шведської фірми AstraZeneca і Оксфордського університету та вакцина китайської компанії Sinopharm.

COVAX є міжнародним механізмом, запущеним ВООЗ спільно з Глобальним альянсом з вакцин та імунізації і Коаліцією за інновації в галузі забезпечення готовності до епідемій. Він підтримує створення виробничих потужностей і проводить закупівлі. Відповідно до умов програми країни з високим рівнем доходів оплачують придбання вакцин для бідніших держав. Згідно з планами, в рамках механізму до кінця 2021 року мають бути проведені і рівномірно розподілені по всьому світу 2 млрд доз вакцин.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

COVID-19Новини Світу
Brent
$63.34
Bitcoin
$81,545.00
S&P 500
$5,330.87
Tesla
$262.04
Газ TTF
$34.91
Золото
$3,122.06
Ethereum
$1,593.45