ВООЗ схвалила китайську вакцину Sinovac від COVID-19

Деталі

“Сьогодні ВООЗ затвердила вакцину Sinovac-CoronaVac від COVID-19 для використання в надзвичайних ситуаціях, надавши країнам, фінансовим організаціям, агентствам із закупівель і співтовариствам впевненість в тому, що вона відповідає міжнародним стандартам безпеки, ефективності і виробництва”, — йдеться в заяві.

ВООЗ рекомендувало вакцину для використання за схемою введення двох доз з інтервалом від двох до чотирьох тижнів.

“Результати ефективності вакцини показали, що вакцина запобігла симптоматичному захворюванню у 51% вакцинованих і запобігла важкій формі COVID-19 і госпіталізації у 100% досліджуваного населення”, — наголошується в повідомленні.

Також в ВООЗ повідомляють, що дані про імуногенність препарату показують, що вакцина, ймовірно, буде мати захисний ефект і у літніх людей.

“Немає підстав вважати, що вакцина має різний профіль безпеки для літніх і молодих людей”, — кажуть у ВООЗ.

Раніше

На початку травня Всесвітня організація охорони здоров’я (ВООЗ) рекомендувала вакцину китайської компанії Sinopharm для екстреного застосування проти коронавірусу. Схвалення ВООЗ є обов’язковою умовою для потрапляння в список розповсюджуваних через програму COVAX препаратів, а також для міжнародних закупівель.

Контекст

До сьогоднішнього дня в списку препаратів ВООЗ, рекомендованих для екстреного застосування проти COVID-19, значилися шість препаратів: вакцина Comirnaty, розроблена спільно компаніями Pfizer з США і BioNTech з Німеччини, засіб компанії Janssen, яка є підрозділом американської Johnson & Johnson, вакцина американської компанії Moderna, а також два варіанти вакцини британсько-шведської фірми AstraZeneca і Оксфордського університету та вакцина китайської компанії Sinopharm.

COVAX є міжнародним механізмом, запущеним ВООЗ спільно з Глобальним альянсом з вакцин та імунізації і Коаліцією за інновації в галузі забезпечення готовності до епідемій. Він підтримує створення виробничих потужностей і проводить закупівлі. Відповідно до умов програми країни з високим рівнем доходів оплачують придбання вакцин для бідніших держав. Згідно з планами, в рамках механізму до кінця 2021 року мають бути проведені і рівномірно розподілені по всьому світу 2 млрд доз вакцин.