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ВООЗ схвалила першу китайську вакцину від COVID-19: нею став препарат компанії Sinopharm

ВООЗ схвалила першу китайську вакцину від COVID-19: нею став препарат компанії Sinopharm

Київ • УНН

 • 19375 перегляди

КИЇВ. 7 травня. УНН. Всесвітня організація охорони здоров’я (ВООЗ) рекомендувала вакцину китайської компанії Sinopharm для екстреного застосування проти коронавірусу. Про це заявив в п’ятницю на брифінгу в Женеві генеральний директор Всесвітньої організації охорони здоров’я (ВООЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус, пише УНН.

Цитата

“Сьогодні ВООЗ включила в список препаратів, рекомендованих для екстреного застосування проти COVID-19 пекінську вакцину Sinopharm, яка стала шостою вакциною, яка отримала сертифікацію з боку ВООЗ щодо безпеки, ефективності та якості”, — сказав він.

Деталі

Вона стала шостою вакциною від коронавірусу, яка отримала від ВООЗ оцінку безпеки, ефективності та якості, зазначив він.

Як пояснив глава ВООЗ, цей крок розширив список препаратів для імунізації від ковіду, які можуть бути придбані через міжнародний механізм COVAX. Крім того, може бути прискорена процедура схвалення регулюючими органами держав вакцини Sinopharm, і це дозволить їм купувати її і застосовувати.

У свою чергу помічник генерального директора організації Маріанджела Сімао пояснила, що включення вакцини Sinopharm в список рекомендованих ВООЗ для екстреного застосування препаратів від коронавірусу створює можливості для “прискорення доступу до вакцин для країн, які хочуть захистити працівників охорони здоров’я і населення в групі ризику”. “Ми закликаємо виробника (Sinopharm) взяти участь в механізмі COVAX і сприяти досягненню більш рівного розподілу вакцин”, — сказала Сімао.

Брифінг ВООЗ, 7 травня 2021 року:

Довідка

До сьогоднішнього дня в списку препаратів ВООЗ, рекомендованих для екстреного застосування проти COVID-19, значилися п’ять препаратів: вакцина Comirnaty, розроблена спільно компаніями Pfizer з США і BioNTech з Німеччини, засіб компанії Janssen, яка є підрозділом американської Johnson & Johnson, вакцина американської компанії Moderna, а також два варіанти вакцини британсько-шведської фірми AstraZeneca і Оксфордського університету.

COVAX є міжнародним механізмом, запущеним ВООЗ спільно з Глобальним альянсом з вакцин та імунізації і Коаліцією за інновації в галузі забезпечення готовності до епідемій. Він підтримує створення виробничих потужностей і проводить закупівлі. Відповідно до умов програми країни з високим рівнем доходів оплачують придбання вакцин для бідніших держав. Згідно з планами, в рамках механізму до кінця 2021 року мають бути проведені і рівномірно розподілені по всьому світу 2 млрд доз вакцин.

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