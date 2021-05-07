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ВОЗ одобрила первую китайскую вакцину от COVID-19: ею стал препарат компании Sinopharm

ВОЗ одобрила первую китайскую вакцину от COVID-19: ею стал препарат компании Sinopharm

Киев  •  УНН

 • 19366 просмотра

КИЕВ. 7 мая. УНН. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) рекомендовала вакцину китайской компании Sinopharm для экстренного применения против коронавируса. Об этом заявил в пятницу на брифинге в Женеве генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус, пишет УНН.

Цитата

“Сегодня ВОЗ включила в список препаратов, рекомендованных для экстренного применения против COVID-19 пекинскую вакцину Sinopharm, которая стала шестой вакциной, получившей сертификацию со стороны ВОЗ в отношении безопасности, эффективности и качества”, — сказал он.

Детали

Она стала шестой вакциной от коронавируса, которая получила от ВОЗ оценку безопасности, эффективности и качества, отметил он.

Как пояснил глава ВОЗ, этот шаг расширил список препаратов для иммунизации от ковида, которые могут быть приобретены через международный механизм COVAX. Кроме того, может быть ускорена процедура одобрения регулирующими органами государств вакцины Sinopharm, и это позволит им закупать ее и применять.

В свою очередь помощник генерального директора организации Марианджела Симао пояснила, что включение вакцины Sinopharm в список рекомендованных ВОЗ для экстренного применения препаратов от коронавируса создает возможности для “ускорения доступа к вакцинам для стран, которые хотят защитить работников здравоохранения и население в группе риска”. “Мы призываем производителя (Sinopharm) принять участие в механизме COVAX и способствовать достижению более равного распределения вакцин”, — сказала Симао.

Брифинг ВОЗ, 7 мая 2021 года:

Справка

До сегодняшнего дня в списке препаратов ВОЗ, рекомендованных для экстренного применения против COVID-19, значились пять препаратов: вакцина Comirnaty, разработанная совместно компаниями Pfizer из США и BioNTech из Германии, средство компании Janssen, которая является подразделением американской Johnson & Johnson, вакцина американской компании Moderna, а также два варианта вакцины британско-шведской фирмы AstraZeneca и Оксфордского университета.

COVAX является международным механизмом, запущенным ВОЗ совместно с Глобальным альянсом по вакцинам и иммунизации и Коалицией за инновации в области обеспечения готовности к эпидемиям. Он поддерживает создание производственных мощностей и проводит закупки. В соответствии с условиями программы страны с высоким уровнем доходов оплачивают приобретение вакцин для менее богатых государств. Согласно планам, в рамках механизма к концу 2021 года должны быть произведены и равномерно распределены по всему миру 2 млрд доз вакцин.

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