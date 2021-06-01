ВОЗ одобрила китайскую вакцину Sinovac от COVID-19
Киев • УНН
КИЕВ. 1 июня. УНН. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) рекомендовала китайскую вакцину от коронавируса Sinovac для экстренного применения в мире, она стала седьмым препаратом против COVID-19. Об этом сообщила во вторник женевская штаб-квартира ВОЗ, пишет УНН со ссылкой на письмо организации.
Детали
“Сегодня ВОЗ утвердила вакцину Sinovac-CoronaVac от COVID-19 для использования в чрезвычайных ситуациях, предоставив странам, финансирующим организациям, агентствам по закупкам и сообществам уверенность в том, что она соответствует международным стандартам безопасности, эффективности и производства”, — говорится в заявлении.
ВОЗ рекомендовало вакцину для использования по схеме введения двух доз с интервалом от двух до четырех недель.
“Результаты эффективности вакцины показали, что вакцина предотвратила симптоматическое заболевание у 51% вакцинированных и предотвратила тяжелую форму COVID-19 и госпитализацию у 100% изучаемого населения”, — отмечается в сообщении.
Также в ВОЗ сообщают, что данные об иммуногенности препарата показывают, что вакцина, вероятно, будет иметь защитный эффект и у пожилых людей.
“Нет оснований полагать, что вакцина имеет разный профиль безопасности для пожилых и молодых людей”, — говорят в ВОЗ.
Ранее
В начале мая Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) рекомендовала вакцину китайской компании Sinopharm для экстренного применения против коронавируса. Одобрение ВОЗ является обязательным условием для попадания в список распространяемых через программу COVAX препаратов, а также для международных закупок.
Контекст
До сегодняшнего дня в списке препаратов ВОЗ, рекомендованных для экстренного применения против COVID-19, значились шесть препаратов: вакцина Comirnaty, разработанная совместно компаниями Pfizer из США и BioNTech из Германии, средство компании Janssen, которая является подразделением американской Johnson & Johnson, вакцина американской компании Moderna, а также два варианта вакцины британско-шведской фирмы AstraZeneca и Оксфордского университета и вакцина китайской компании Sinopharm.
COVAX является международным механизмом, запущенным ВОЗ совместно с Глобальным альянсом по вакцинам и иммунизации и Коалицией за инновации в области обеспечения готовности к эпидемиям. Он поддерживает создание производственных мощностей и проводит закупки. В соответствии с условиями программы страны с высоким уровнем доходов оплачивают приобретение вакцин для менее богатых государств. Согласно планам, в рамках механизма к концу 2021 года должны быть произведены и равномерно распределены по всему миру 2 млрд доз вакцин.