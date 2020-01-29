Больше всего мешают развитию Украины коррупция и война - опрос

"Граждане считают главными проблемами, которые больше мешают развитию Украины, коррупцию (69%), войну на Донбассе (69%), засилье олигархов в экономике (31%), отсутствие профессионалов во власти (25%) и миграцию, выезд трудоспособного населения из страны (25%)", - говорится в результатах опроса.

Стоит отметить, что меньше, по мнению украинцев, мешает их развитию "разрыв отношений с Россией" (7,2%).

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Также большинство людей (80%) считает, что Украина способна преодолеть существующие трудности, правда, на ближайшие несколько лет надеются 25%, а 55% относят возможность успеха на более отдаленную перспективу. А вовсе не верят в способность страны преодолеть трудности лишь 11%".

Добавим, что опрос был проведен с 6 по 11 декабря 2019 года во всех регионах Украины за исключением Крыма и оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей. Опрошено 2018 респондентов в возрасте от 18 лет. Теоретическая погрешность выборки не превышает 2,3%.

Напомним, что вступление в НАТО 51% украинцев считают лучшим вариантом обеспечения безопасности для Украины.