Найбільше заважають розвитку України корупція і війна – опитування
Київ • УНН
КИЇВ. 29 січня. УНН. Українці вважають, що розвиватися Україні найбільше заважають корупція та війна. Про це свідчать результати опитування, проведеного Фондом "Демократичні ініціативи" імені Ілька Кучеріва спільно з соціологічною службою Центру Разумкова, передає УНН.
"Громадяни вважають головними проблемами, що найбільше заважають розвитку України, корупцію (69%), війну на Донбасі (69%), засилля олігархів в економіці (31%), відсутність професіоналів у владі (25%) та міграцію, виїзд працездатного населення з країни (25%)", - йдеться у результатах опитування.
Варто зазначити, що найменше, на думку українців, заважає їхньому розвитку "розрив відносин з Росією" (7,2%).
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Також більшість громадян (80%) вважає, що Україна здатна подолати наявні труднощі, щоправда, на найближчі кілька років сподіваються 25%, а 55% відносять можливість успіху на більш віддалену перспективу. А зовсім не вірять у спроможність країни подолати труднощі лише 11%".
Додамо, що опитування було проведено з 6 по 11 грудня 2019 року в усіх регіонах України за винятком Криму та окупованих територій Донецької та Луганської областей. Опитано 2018 респондентів віком від 18 років. Теоретична похибка вибірки не перевищує 2,3%.
Нагадаємо, що вступ до НАТО 51% українців вважають найкращим варіантом гарантування безпеки для України.