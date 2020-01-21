Вступ до НАТО 51% українців вважають гарантією безпеки для держави – опитування
Київ • УНН
КИЇВ. 21 січня. УНН. Вступ до НАТО 51% українців вважають найкращим варіантом гарантування безпеки для України. Про це повідомляє УНН із посиланням на результати загальнонаціонального дослідження “Патріотизм, мова та зовнішньополітичні пріоритети”, проведеного Фондом “Демократичні ініціативи” імені Ілька Кучеріва спільно з соціологічною службою Центру Разумкова.
“Більше половини населення (51%) вважають, що найкращим варіантом гарантування безпеки для України був би її вступ до НАТО — це найвищий відсоток за весь час проведення опитувань. Позаблоковий статус України підтримують 26%, а 6% вважають, що потрібний військовий союз з Росією та країнами СНД”, — йдеться у результатах дослідження.
Також, за результатами дослідження, вступ до НАТО майже одностайно підтримують на Заході — 80% та більше половини населення в Центральному регіоні — 54%. Натомість на Півдні 42% населення віддають перевагу нейтральному статусу, так само й на Сході — 43%.
Окрім того, на Сході 13% вбачають гарантію безпеки у військовому союзі з Росією та країнами СНД. Водночас і на Півдні, і на Сході приблизно третина населення (відповідно, 34% і 29%) віддає перевагу членству України в НАТО.
Додамо, загальнонаціональне дослідження проведено Фондом “Демократичні ініціативи” імені Ілька Кучеріва спільно з соціологічною службою Центру Разумкова з 13 по 18 грудня 2019 року в усіх регіонах України за винятком Криму та окупованих територій Донецької та Луганської областей. Опитано 2017 респондентів віком від 18 років. Теоретична похибка вибірки не перевищує 2,3%.
Нагадаємо, віцепрем’єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Дмитро Кулеба звернувся до НАТО з проханням розпочати офіційну процедуру розгляду заявки України на приєднання до Програми розширених можливостей НАТО.