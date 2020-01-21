Вступление в НАТО 51% украинцев считают гарантией безопасности для государства - опрос
Киев • УНН
КИЕВ. 21 января. УНН. Вступление в НАТО 51% украинцев считают лучшим вариантом обеспечения безопасности для Украины. Об этом сообщает УНН со ссылкой на результаты общенационального исследования “Патриотизм, язык и внешнеполитические приоритеты”, проведенного Фондом “Демократические инициативы” имени Илька Кучерива совместно с социологической службой Центра Разумкова.
“Более половины населения (51%) считают, что лучшим вариантом обеспечения безопасности для Украины был бы ее вступление в НАТО — это самый высокий процент за все время проведения опросов. Внеблоковый статус Украины поддерживают 26%, а 6% считают, что нужен военный союз с Россией и странами СНГ”, - говорится в результатах исследования.
Также, по результатам исследования, вступление в НАТО почти единодушно поддерживают на Западе — 80% и более половины населения в Центральном регионе — 54%. Зато на юге 42% населения предпочитают нейтральный статус, так же и на Востоке — 43%.
Кроме того, на Востоке 13% видят гарантию безопасности в военном союзе с Россией и странами СНГ. Одновременно и на Юге, и на Востоке примерно треть населения (соответственно, 34% и 29%) предпочитает членству Украины в НАТО.
Добавим, общенациональное исследование проведено Фондом “Демократические инициативы” имени Илька Кучерива совместно с социологической службой Центра Разумкова с 13 по 18 декабря 2019 года во всех регионах Украины за исключением Крыма и оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей. Опрошено 2017 респондентов в возрасте от 18 лет. Теоретическая погрешность выборки не превышает 2,3%.
Напомним, вицепремьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Дмитрий Кулеба обратился к НАТО с просьбой начать официальную процедуру рассмотрения заявки Украины на присоединение к Программе расширенных возможностей НАТО.