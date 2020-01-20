Опитування: 68% росіян вважають себе "вільними" людьми
Київ • УНН
КИЇВ. 20 січня. УНН. У Росії 68% людей вважають себе вільними людьми в суспільстві. Про це повідомляється в результатах опитування "Левада-центру", опублікованих 20 січня, повідомляє УНН.
Згідно з результатами опитування, проведеного у грудні 2019 року, 22% людей виразно вважають себе вільними людьми в російському суспільстві, а 46% скоріше згодні з цим твердженням. У грудні 2018 року 16% опитаних були виразно згодні з цим твердженням, а 50% були скоріше згодні. Таким чином, за рік люди у РФ стали більш впевнені в тому, що вони вільні.
Найбільша кількість жителів Росії вважала себе вільними людьми у жовтні 2014 року, коли цей показник був на рівні 69%.
Найменше росіян вважали себе вільними у січні 1996 року, коли кількість згодних з цим твердженням було 33%.
Згідно з опитуванням грудня 2019 року, 23% росіян вважає себе скоріше не вільними людьми, а 8% вважає себе безумовно не вільними.
Опитування проводили протягом 12-18 грудня 2019 року по репрезентативній всеросійській вибірці міського та сільського населення обсягом 1608 осыб у віці від 18 років і старше у 137 населених пунктах. Дослідження проводилося вдома у респондента методом особистого інтерв'ю. Статистична похибка становить не більше 3,4%.
Нагадаємо, дві третини росіян вважають, що в Росії є політв'язні.