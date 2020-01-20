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Опрос: 68% россиян считают себя "свободными" людьми

Киев • УНН

 • 33889 просмотра

КИЕВ. 20 января. УНН. В России 68% людей считают себя свободными людьми в обществе. Об этом сообщается в результатах опроса "Левада-центра", опубликованных 20 января, сообщает УНН.

Опрос: 68% россиян считают себя "свободными" людьми

Согласно результатов опроса, проведенного в декабре 2019 года, 22% людей определенно считают себя свободными людьми в российском обществе, а 46% скорее согласны с этим утверждением. В декабре 2018 года 16% опрошенных были определенно согласны с этим утверждением, а 50% были скорее согласны. Таким образом, за год люди в РФ стали более уверенны в том, что они свободны.

Наибольшее количество жителей России считало себя свободными людьми в октябре 2014 года, когда этот показатель был на уровне 69%. Меньше всего россиян считали себя свободными в январе 1996 года, когда количество согласных с этим утверждением было 33%.

Согласно опросу декабря 2019 года, 23% россиян считает себя скорее не свободными людьми, а 8% считает себя определенно не свободными.

Опрос проводили в течение 12-18 декабря 2019 года по репрезентативной всероссийской выборке городского и сельского населения объемом 1608 человек в возрасте от 18 лет и старше в 137 населенных пунктах. Исследование проводится на дому у респондента методом личного интервью. Статистическая погрешность составляет не более 3,4%.

Напомним, две трети россиян считают, что в России есть политзаключенные.

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