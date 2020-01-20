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Дві третини громадян РФ вважають, що у їх країні є політв'язні - опитування

Київ • УНН

 • 12577 перегляди

КИЇВ. 20 січня. УНН. У Росії 63% людей вважають, що в країні є ті, хто був засуджений через їхні політичні погляди або прагнення приймати участь в політичному житті. Про це повідомляється в результатах опитування "Левада-центру", опублікованого 20 січня, повідомляє УНН.

Дві третини громадян РФ вважають, що у їх країні є політв'язні - опитування

Згідно результатів опитування, проведеного в грудні 2019 року, 23% людей вважають, що в Росії безумовно є політв'язні, а 40% вважає, що в країні швидше є політв'язні. Цей показник в грудні 2018 року було на рівні 19 і 31% відповідно.

Такий показник став найвищим за 15 років спостережень. У 2004 році 21% вважав, що в країні точно є політв'язні, а 29% людей вважали, що швидше за є політв'язні.

При цьому, останній опитування показало, що 6% опитаних вважає, що в Росії немає політв'язнів, а 16% вважає, що їх скоріше немає. 15% не змогли відповісти.

Опитування проводили протягом 12-18 грудня 2019 року по репрезентативній всеросійській вибірці міського та сільського населення. В опитуванні взяли участь 1608 чоловік у віці від 18 років і старше в 137 населених пунктах. Дослідження проводилося в домівках у респондентів методом особистого інтерв'ю. Статистична похибка становить не більше 3,4%.

Нагадаємо, у російської молоді посилюються еміграційні настрої.

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