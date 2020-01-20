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Украина сегодня в трауре по погибшим в результате атаки рф на Кривой Рог
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Две трети граждан РФ считают, что в их стране есть политзаключенные - опрос

Киев • УНН

 • 12577 просмотра

КИЕВ. 20 января. УНН. В России 63% людей считают, что в стране есть те, кто был осужден за их политические взгляды или стремление участвовать в политической жизни. Об этом сообщается в результатах опроса "Левада-центра", опубликованного 20 января, сообщает УНН.

Две трети граждан РФ считают, что в их стране есть политзаключенные - опрос

Согласно результатов опроса, проведенного в декабре 2019 года, 23% людей считают, что в России определенно есть политзаключенные, а 40% считает, что в стране скорее есть политзаключенные. Этот показатель в декабре 2018 года был на уровне 19 и 31% соответственно.

Такой показатель стал наивысшим за 15 лет наблюдений. В 2004 году 21% считал, что в стране определенно есть политзаключенные, а 29% людей считали, что скорее есть политзаключенные.

При этом, последний опрос показал, что 6% опрошенных считает, что в России нет политзаключенных, а 16% считает, что их скорее нет. 15% затруднялись ответить.

Опрос проводили в течение 12-18 декабря 2019 года по репрезентативной всероссийской выборке городского и сельского населения. В опросе приняли участие 1608 человек в возрасте от 18 лет и старше в 137 населенных пунктах. Исследование проводилось на дому у респондентов методом личного интервью. Статистическая погрешность составляет не более 3,4%.

Напомним, в российской молодежи усиливаются эмиграционные настроения.

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