Украинцы определились, кого хотят видеть премьером

Согласно результатам соцопроса, 12,9% респондентов хотят видеть на посту главы правительства Юрия Бойко, 11,3% - Юлию Тимошенко, 8,1% - Игоря Смешко, 7,7% - нынешнего премьера Владимира Гройсмана, 4% - Анатолия Гриценко. Еще 2,6% хотели бы, чтобы правительство возглавил пятый президент Украины Петр Порошенко.

Добавим, приведенные данные были получены в ходе всеукраинского опроса общественного мнения с 26 мая по 7 июня 2019 года КМИС. Методом личного интервью опрошен 2021 респондент, проживающий в 110 населенных пунктах всех регионов Украины (кроме АР Крым) по 4-ступенчатой стохастической выборке, репрезентативной для населения Украины старше 18 лет. В Луганской и Донецкой областях опрос проводился только на территории, контролируемой украинскими властями. Статистическая погрешность выборки (с вероятностью 0,95 и при дизайн-эффекте 1,5) не превышает 3,3%.

Напомним, 30 мая большинство народных депутатов Украины не поддержало проект постановления об отставке Премьер-министра Украины Владимира Гройсмана.