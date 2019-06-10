Українці визначилися, кого хочуть бачити прем'єром

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КИЇВ. 10 червня. УНН. Після проведення дострокових парламентських виборів опитані українці хотіли б бачити на посаді прем’єр-міністра співголову партії "Опозиційний блок" Юрія Бойка або лідера ВО "Батьківщина" Юлію Тимошенко. Про це свідчать дані соціологічного опитування, передає УНН з посиланням на оприлюднені КМІС дані.

Згідно з результатами соцопитування, 12,9% респондентів хочуть бачити на посаді голови уряду Юрія Бойка, 11,3% - Юлію Тимошенко, 8,1% - Ігоря Смешка, 7,7% - нинішнього прем’єра Володимира Гройсмана, 4% - Анатолія Гриценка. Іще 2,6% хотіли б, щоб уряд очолив п’ятий президент України Петро Порошенко.

Додамо, наведені дані були отримані під час всеукраїнського опитування громадської думки з 26 травня по 7 червня 2019 року КМІС. Методом особистого інтерв'ю опитано 2021 респондента, що мешкають у 110 населених пунктах усіх регіонів України (крім АР Крим) за 4-ступеневою стохастичною вибіркою, що репрезентативна для населення України віком від 18 років. У Луганській і Донецькій областях опитування проводилося тільки на території, що контролюється українською владою. Статистична похибка вибірки (з імовірністю 0,95 і за дизайн-ефекту 1,5) не перевищує: 3,3%.

Нагадаємо, 30 травня більшість народних депутатів України не підтримала проект постанови про відставку Прем'єр-міністра України Володимира Гройсмана.

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