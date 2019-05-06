Украинцы завоевали три медали чемпионата мира по триатлону
Киев • УНН
КИЕВ. 6 мая. УНН. На выходных в Испании завершился розыгрыш наград чемпионата мира по неолимпийским видам триатлона, сообщает УНН со ссылкой на ММСУ.
По итогам соревнований в копилке украинской сборной три медали. Первую награду в актив "сине-желтой" команды получил Виталий Воронцов, который он завоевал "серебро" среди юниоров в первенстве по дуатлону. Кроме того, на счету Воронцова третья ступень в соревнованиях по акватлону.
Еще одну серебряную медаль для сборной завоевала София Прийма. Украинка стала второй в кростриатлоне среди спортсменов возрастной категории "молодежь".
Напомним, что наша Юлия Елистратова завоевала третье "золото" в карьере КС по триатлону.