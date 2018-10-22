Українка Єлістратова завоювала третє "золото" в кар'єрі Кубків світу з триатлону

В Еквадорі українка тріумфувала впевнено та безапеляційно – вона фінішувала наодинці, випередивши найближчу конкурентку на три секунди. Цього разу на біговій дистанції бразилійка Луїза Баптішта (яка в підсумку й посіла друге місце) навіть показала кращий час (16:30 проти 16:31 у Єлістратової), однак наша співвітчизниця змогла об’єднати усі три види воєдино і в підсумку саме вона зійшла на найвищу сходинку п’єдесталу пошани.



Варто відзначити, що ця нагорода стала вже восьмою медаллю етапів Кубка світу в кар’єрі Юлії Єлістратової – тепер в неї три "золота", одне "срібло" та чотири "бронзи".



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Зауважимо, що тиждень тому медаль зі змагань цього рівня не дісталася нашій спортсменці в останню мить – Єлістратова фінішувала на 4-му місці на етапі Кубка світу в Сарасоті (США), продемонструвавши рівний час зі "срібною" та бронзовою призерками.