Украинка Елистратова завоевала третье "золото" в карьере Кубков мира по триатлону

В Эквадоре украинка победила уверенно и безапелляционно - она ​​финишировала один, опередив ближайшую конкурентку на три секунды. На этот раз на беговой дистанции бразильянка Луиза Баптишта (которая в итоге и заняла второе место) даже показала лучшее время (16:30 против 16:31 в Елистратов), однако наша соотечественница смогла объединить все три вида воедино и в итоге именно она сошла на высшую ступень пьедестала почета.



Стоит отметить, что эта награда стала уже восьмой медалью этапов Кубка мира в карьере Юлии Елистратова - теперь у нее три "золота", одно "серебро" и четыре "бронзы".



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Заметим, что неделю назад медаль с соревнований этого уровня не досталась нашей спортсменке в последний момент - Елистратова финишировала на 4-м месте на этапе Кубка мира в Сарасоте (США), продемонстрировав равное время с "серебряной" и бронзовой призерками.