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Українці вибороли три медалі чемпіонату світу з триатлону

Київ • УНН

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КИЇВ. 6 травня. УНН. Вихідними в Іспанії завершився розіграш нагород чемпіонату світу з неолімпійських видів триатлону, повідомляє УНН з посиланням на ММСУ.

За підсумками змагань в скарбничці української збірної три медалі. Першу нагороду до активу "синьо-жовтої" команди здобув Віталій Воронцов, який він виборов "срібло" серед юніорів у першості з дуатлону. Окрім того на рахунку Воронцова третій щабель у змаганнях з акватлону.

Ще одну срібну медаль для збірної завоювала Софія Прийма. Українка стала другою у кростриатлоні серед спортсменів вікової категорії "молодь".

Нагадаємо, що наша Юлія Єлістратова завоювала третє "золото" в кар'єрі КС з триатлону. 

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

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