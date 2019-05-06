Українці вибороли три медалі чемпіонату світу з триатлону
Київ • УНН
КИЇВ. 6 травня. УНН. Вихідними в Іспанії завершився розіграш нагород чемпіонату світу з неолімпійських видів триатлону, повідомляє УНН з посиланням на ММСУ.
За підсумками змагань в скарбничці української збірної три медалі. Першу нагороду до активу "синьо-жовтої" команди здобув Віталій Воронцов, який він виборов "срібло" серед юніорів у першості з дуатлону. Окрім того на рахунку Воронцова третій щабель у змаганнях з акватлону.
Ще одну срібну медаль для збірної завоювала Софія Прийма. Українка стала другою у кростриатлоні серед спортсменів вікової категорії "молодь".
Нагадаємо, що наша Юлія Єлістратова завоювала третє "золото" в кар'єрі КС з триатлону.