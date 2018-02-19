Украинцы завоевали шесть медалей на ЧМ по стрельбе из лука
Киев • УНН
КИЕВ. 19 февраля. УНН. С 14 по 19 февраля в городе Янктон (США) проходил чемпионат мира по стрельбе из лука в помещении, по итогам которого в медальном корзине Украинской сборной шесть наград различного достоинства, сообщает УНН со ссылкой на Министерство молодежи и спорта Украины.
Сразу два представителя "сине-желтой" команды поднялись на пьедестал в личных соревнованиях среди юниоров. Чемпионом турнира стал Иван Кожокарь, а Александр Панцирь стал бронзовым призером.
Три "бронзы" и "серебро" имеем в командном активе. Вице-чемпионами в командном противостоянии стали украинские юниоры. А мужская и женская команды, а также команда юниорок, - замкнули тройку лидеров мирового первенства.
Напомним, что львовянка Вероника Марченко стала призером этапа Кубка мира в Берлине.