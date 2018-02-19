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Українці вибороли шість медалей на ЧС зі стрільби з лука

Київ • УНН

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КИЇВ. 19 лютого. УНН. З 14 по 19 лютого в місті Янктон (США) проходив чемпіонат світу зі стрільби з лука в приміщенні, за підсумками якого в медальному кошику української збірної шість нагород різного ґатунку, інформує УНН з посиланням на Міністерство молоді та спорту України.

Відразу два представники "синьо-жовтої" команди піднялися на п'єдестал в особистих змаганнях серед юніорів. Чемпіоном турніру став Іван Кожокар, а Олександр Панциру став бронзовим призером.

Три "бронзи" та "срібло" маємо в командному активі. Віце-чемпіонами в командному протистоянні стали українські юніори. А чоловіча й жіноча команди, а також команда юніорок, - замкнули трійку лідерів світової першості.

Нагадаємо, що львів'янка Вероніка Марченко ставала призеркою етапу Кубку світу в Берліні.

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