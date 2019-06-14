Украинцы завоевали ряд медалей на юниорском ЧМ по пауэрлифтингу
Киев • УНН
КИЕВ. 15 июня. УНН. В шведском Хельсинборге прошел чемпионат мира по классическому пауэрлифтингу среди юношей и девушек, информирует УНН со ссылкой на ММСУ.
Украину на соревнованиях представляли 11 спортсменов, у которых ряд достижений.
Леоненко Кристина в категории до 43 стала бронзовым призером среди девушек с результатом в сумме троеборья 253,5 кг. Спортсменка дважды обновляла рекорд мира в жиме - 63,5 кг и переписала национальные рекорды своей возрастной группы, в приседании - 85, соответственно в жиме и сумме троеборья, завоевав две малые бронзовые медали в приседании и тяге, а в жиме "серебро".
Мустафина Валерия заняла третье место среди девушек в весовой категории до 47 кг с результатом 240 кг. Также спортсменка завоевала малую золотую награду в тяге - 115 кг и бронзу в жиме - 47,5 кг.
Колесник Анита из города Рубежное среди девушек в категории до 57 кг завоевала "малую бронзу" в приседе. Жеребцов Ростислав среди юниоров в весовой категории до 59 малые серебряные награды в жиме и тяге. Еще одно малое "серебро" завоевала Друзяка Виктория в приседании. Серебряным призером среди юниоров в весовой категории до 74 кг в жиме стал Яржемский Вадим. Звонарев Игорь с в категории до 74 кг среди юношей стал вторым в приседании.
Русаненко Дарья, среди девушек в категории до 72 кг, приседания закончила с результатом 157,5 кг и с малой золотой наградой в этом упражнении. 87,5 кг в жиме принесли спортсменке малую "бронзу", а 155 кг в тяге составили серебряную сумму чемпионата мира - 400 кг.
Еще одну серебряную медаль завоевал киевлянин Волк Дмитрий, выступая в весовой категории до 120 кг. 870,5 кг, такую сумму троеборья собрал воспитанник Виктора Сергеевича Налейкина, четко отработав на все 9 попыток. 320 кг в приседании - новый рекорд Украины для данной возрастной группы, 240,5 кг - новый мировой рекорд в жиме среди юниоров, соответственно имела золотую награду в этом упражнении и 310 кг в тяге.
Напомним, что в рамках взрослого чемпионата мира по пауэрлифтингу трое украинцев завоевали "золото".