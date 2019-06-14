Українці вибороли низку медалей на юніорському ЧС з пауерліфтингу
Київ • УНН
КИЇВ. 15 червня. УНН. У швецькому Хельсинборзі пройшов чемпіонат світу з класичного пауерліфтингу серед юнаків та дівчат, інформує УНН з посиланням на ММСУ.
Україну на змаганнях представляли 11 спортсменів у яких ряд досягнень.
Лєонєнко Христина у категорії до 43 стала бронзовою призеркою серед дівчат з результатом у сумі триборства 253,5 кг. Спортсменка двічі оновлювала рекорд світу у жимі - 63,5 кг та переписала національні рекорди своєї вікової групи, у присіданні - 85, відповідно у жимі та сумі триборства, завоювавши дві малі бронзові медалі у присіданні та тязі, а в жимі "срібло".
Мустафіна Валерія посіла третю сходинку серед дівчат вагової категорії до 47 кг з результатом 240 кг. Також спортсменка виборола малу золоту нагороду у тязі - 115 кг і бронзу в жимі - 47,5 кг.
Колесник Аніта з міста Рубіжне серед дівчат в категорії до 57 кг здобула "малу бронзу" у присіді. Жеребцов Ростислав серед юніорів вагової категорії до 59 малі срібні нагороди у жимі та тязі. Ще одне мале "срібло" виборола Друзяка Вікторія у присіданні. Срібним призером серед юніорів вагової категорії до 74 кг у жимі став Яржемський Вадим. Звонарьов Ігор з у категорії до 74 кг серед юнаків став другим у присіданні.
Русаненко Дар‘я, серед дівчат у категорії до 72 кг, присідання закінчила з результатом 157,5 кг та з малою золотою нагородою у цій вправі. 87,5 кг у жимі принесли спортсменці малу "бронзу", а 155 кг у тязі склали срібну суму чемпіонату світу - 400 кг.
Ще одну срібну медаль завоював киянин Вовк Дмитро, виступаючи у ваговій категорії до 120 кг. 870,5 кг, таку суму триборства зібрав вихованець Віктора Сергійовича Налейкіна, чітко відпрацювавши на всі 9 спроб. 320 кг у присіданні - новий рекорд України для даної вікової групи, 240,5 кг - новий світовий рекорд у жимі серед юніорів, відповідно мала золота нагорода у цій вправі та 310 кг у тязі.
Нагадаємо, що в рамках дорослого чемпіонату світу з пауерліфтингу троє українців вибороли "золото".