Троє українців стали чемпіонами світу з пауерліфтингу
Київ • УНН
КИЇВ. 9 листопада. УНН. У місті Хальмштаді (Швеція) продовжились змагання світової першості з пауерліфтингу, на яких українська збірна вкотре продемонструвала свій високий клас. Про це повідомляє сайт Мінмолодьспорту, передає УНН.
Вкотре чемпіонкою світу стала Лариса Соловйова (категорія до 63 кг),- у присіданні — 237,5 кг, 180,5 кг та 225 кг у тязі дозволили їй встановити новий світовий рекорд у сумі триборства — 643 кг.
Андрій Наньєв (до 83 кг) у присіданні з результатом 340 кг виборов малу бронзову медаль. У жимі 272,5 кг принесли йому таку ж нагороду. У тязі ж киянин зафіксував 307,5 кг та взяв “золото” змагань.
Володимир Рисєв (до 93 кг) встановив новий рекорд Європи у присіданні — 390 кг, взяв “срібло” у жимі — 285 кг, заключна спроба у тязі — 350 кг принесла Володимиру титул чемпіона світу 2018 року, новий світовий рекорд у сумі триборства — 1025 кг. Микола Бараннік (83 кг) виборов срібну нагороду чемпіонату з сумою триборства 910 кг.
Також додамо, що раніше Тетяна Шлопко (52 кг) стала бронзовою призеркою світової першості, Владислав Чорний (74 кг) — володар малої “бронзи” у присіданні.