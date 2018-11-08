Трое украинцев стали чемпионами мира по пауэрлифтингу
Киев • УНН
КИЕВ. 9 ноября. УНН. В городе Хальмштади (Швеция) продолжились соревнования мирового первенства по пауэрлифтингу, на которых украинская сборная в очередной раз продемонстрировала свой высокий класс. Об этом сообщает сайт Минмолодьспорта, передает УНН.
Раз чемпионкой мира стала Лариса Соловьева (категория до 63 кг) — в приседании — 237,5 кг, 180,5 кг и 225 кг в тяге позволили ей установить новый мировой рекорд в сумме троеборья — 643 кг.
Андрей Наньев (до 83 кг) в приседании с результатом 340 кг завоевал малую бронзовую медаль. В жиме 272,5 кг принесли ему такую же награду. В тяге же киевлянин зафиксировал 307,5 кг и взял “золото” соревнований.
Владимир Рысев (до 93 кг) установил новый рекорд Европы в приседании — 390 кг, взял “серебро” в жиме — 285 кг, заключительная попытка в тяге — 350 кг принесла Владимиру титул чемпиона мира 2018 года, новый мировой рекорд в сумме троеборья — 1025 кг. Николай Баранник (83 кг) завоевал серебряную награду чемпионата по сумме троеборья 910 кг.
Также добавим, что ранее Татьяна Шлопко (52 кг) стала бронзовым призером мирового первенства, Владислав Черный (74 кг) — обладатель малой “бронзы” в приседании.