Трое украинцев стали чемпионами мира по пауэрлифтингу

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В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
8 марта, 13:20 • 107943 просмотра

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше
8 марта, 10:25 • 115700 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными
7 марта, 19:45 • 153936 просмотра

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 147444 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

Эксклюзив
США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 137906 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

Эксклюзив
В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
7 марта, 13:58 • 128910 просмотра

В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы

Эксклюзив
Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
7 марта, 08:52 • 173391 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
7 марта, 06:35 • 118133 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 141684 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 145425 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

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Трое украинцев стали чемпионами мира по пауэрлифтингу

Трое украинцев стали чемпионами мира по пауэрлифтингу

Киев  •  УНН

 • 12182 просмотра

КИЕВ. 9 ноября. УНН. В городе Хальмштади (Швеция) продолжились соревнования мирового первенства по пауэрлифтингу, на которых украинская сборная в очередной раз продемонстрировала свой высокий класс. Об этом сообщает сайт Минмолодьспорта, передает УНН.

Раз чемпионкой мира стала Лариса Соловьева (категория до 63 кг) — в приседании — 237,5 кг, 180,5 кг и 225 кг в тяге позволили ей установить новый мировой рекорд в сумме троеборья — 643 кг.

Андрей Наньев (до 83 кг) в приседании с результатом 340 кг завоевал малую бронзовую медаль. В жиме 272,5 кг принесли ему такую ​​же награду. В тяге же киевлянин зафиксировал 307,5 ​​кг и взял “золото” соревнований.

Владимир Рысев (до 93 кг) установил новый рекорд Европы в приседании — 390 кг, взял “серебро” в жиме — 285 кг, заключительная попытка в тяге — 350 кг принесла Владимиру титул чемпиона мира 2018 года, новый мировой рекорд в сумме троеборья — 1025 кг. Николай Баранник (83 кг) завоевал серебряную награду чемпионата по сумме троеборья 910 кг.

Также добавим, что ранее Татьяна Шлопко (52 кг) стала бронзовым призером мирового первенства, Владислав Черный (74 кг) — обладатель малой “бронзы” в приседании.

Украинские Национальные Новости

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