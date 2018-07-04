Украинцы завоевали четыре "золота" на ЧЕ по гребле среди молодежи
Киев • УНН
КИЕВ. 4 июля. УНН. Четыре “золота”, “серебро” и четыре “бронзы” — таким стал достижение “сине-желтой” сборной на чемпионате Европы по гребле на байдарках и каноэ среди молодежи и юниоров, который завершился в итальянском Ауронцо-ди-Кадоре. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Министерство молодежи и спорта Украины.
Шесть наград завоевали украинцы среди спортсменов возрастной категории “молодежь”.
Лучшими на дистанции 500 м стали каноистка Людмила Лузан и байдарочник Олег Кухарик, в активе которого еще “бронзовый финиш” на дистанции 1000 м.
Каноэ-двойки Тараса Мазовського и Дениса Филатова, а также Людмилы Лузан и Анастасии Четвериков завоевали на дистанции 500 м серебряные награды.
Третьими к финишу на 500 метрах пришел экипаж украинской байдарки-четверки в составе Дмитрия Даниленко, Дмитрия Костишина, Даниила Кузьмина и Дениса Лахманова.
Экипаж каноэ-четверки наших юных соотечественников в составе Дмитрия Озимка, Павла Семенюка, Александра Яцюка и Ильи Шаргородского обошел всех соперников на дистанции 500 м и поднялся на первую строчку чемпионата.
“Золото” в актив сборной получил Дмитрий Озимок на дистанции 200 м.
Отметим, что бронзовым призером соревнований байарок-одиночек на дистанции 200 м стал Юрий Зуб.