Украинцы завоевали четыре "золота" на ЧЕ по гребле среди молодежи

КИЕВ. 4 июля. УНН. Четыре “золота”, “серебро” и четыре “бронзы” — таким стал достижение “сине-желтой” сборной на чемпионате Европы по гребле на байдарках и каноэ среди молодежи и юниоров, который завершился в итальянском Ауронцо-ди-Кадоре. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Министерство молодежи и спорта Украины.