Украинцы завоевали четыре "золота" на ЧЕ по гребле среди молодежи

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Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта
06:48 • 2900 просмотра

Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы
9 марта, 17:47 • 93196 просмотра

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы

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Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев
9 марта, 09:44 • 114132 просмотра

Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
8 марта, 13:20 • 134938 просмотра

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше
8 марта, 10:25 • 141630 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными
7 марта, 19:45 • 179060 просмотра

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 156003 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

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США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 142970 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

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В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
7 марта, 13:58 • 130636 просмотра

В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы

Эксклюзив
Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
7 марта, 08:52 • 189219 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

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Украинцы завоевали четыре "золота" на ЧЕ по гребле среди молодежи

Украинцы завоевали четыре "золота" на ЧЕ по гребле среди молодежи

Киев  •  УНН

 • 7698 просмотра

КИЕВ. 4 июля. УНН. Четыре “золота”, “серебро” и четыре “бронзы” — таким стал достижение “сине-желтой” сборной на чемпионате Европы по гребле на байдарках и каноэ среди молодежи и юниоров, который завершился в итальянском Ауронцо-ди-Кадоре. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Министерство молодежи и спорта Украины.

Шесть наград завоевали украинцы среди спортсменов возрастной категории “молодежь”.

Лучшими на дистанции 500 м стали каноистка Людмила Лузан и байдарочник Олег Кухарик, в активе которого еще “бронзовый финиш” на дистанции 1000 м.

Каноэ-двойки Тараса Мазовського и Дениса Филатова, а также Людмилы Лузан и Анастасии Четвериков завоевали на дистанции 500 м серебряные награды.

Третьими к финишу на 500 метрах пришел экипаж украинской байдарки-четверки в составе Дмитрия Даниленко, Дмитрия Костишина, Даниила Кузьмина и Дениса Лахманова.

Экипаж каноэ-четверки наших юных соотечественников в составе Дмитрия Озимка, Павла Семенюка, Александра Яцюка и Ильи Шаргородского обошел всех соперников на дистанции 500 м и поднялся на первую строчку чемпионата.

“Золото” в актив сборной получил Дмитрий Озимок на дистанции 200 м.

Отметим, что бронзовым призером соревнований байарок-одиночек на дистанции 200 м стал Юрий Зуб.

Украинские Национальные Новости

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