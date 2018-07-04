Українці вибороли чотири "золота" на ЧЄ з веслування серед молоді
Київ • УНН
КИЇВ. 4 липня. УНН. Чотири “золота”, “срібло” та чотири “бронзи” — таким став здобуток “синьо-жовтої” збірної на чемпіонаті Європи з веслування на байдарках та каное серед молоді та юніорів, що завершився в італійському Ауронцо-ді-Кадоре. Про це повідомляє УНН з посиланням на Міністерство молоді та спорту України.
Шість нагород завоювали українці серед спортсменів вікової категорії “молодь”.
Кращими на дистанції 500 м стали каноїстка Людмила Лузан та байдарочник Олег Кухарик, в активі якого ще “бронзовий фініш” на дистанції 1000 м.
Каное-двійки Тараса Мазовського та Дениса Філатова, а також Людмили Лузан та Анастасії Четверікової завоювали на дистанції 500 м срібні нагороди.
Третіми до фінішу на 500 метрах прийшов екіпаж української байдарки-четвірки у складі Дмитра Даниленка, Дмитра Костишина, Даніїла Кузьміна та Дениса Лахманова.
Екіпаж каное-четвірки наших юних співвітчизників у складі Дмитра Озимка, Павла Семенюка , Олександра Яцюка та Іллі Шаргородського обійшов всіх суперників на дистанції 500 м та піднявся на першу сходинку чемпіонату.
“Золото” до активу збірної здобув Дмитро Озимок на дистанції 200 м.
Відзначимо, що бронзовим призером змагань байарок-одиночок на дистанції 200 м став Юрій Зуб.