Украинцы в феврале продали банкам на 63,4 млн долл. больше валюты, чем купили
Киев • УНН
КИЕВ. 11 марта. УНН. В Украине в феврале 2019 года население продало банкам наличной иностранной валюты на 63,4 млн долларов США (в эквиваленте) больше, чем купило. Об этом УНН сообщает со ссылкой на данные Национального банка Украины.
По данным НБУ, объем операций с наличной иностранной валютой на межбанковском валютном рынке Украины (покупка и продажа иностранных валют за гривны в долларовом эквиваленте) составил более 1,8 млрд долларов США, в том числе:
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- объем валюты, купленной банками у населения, - 942,5 млн долларов США в эквиваленте;
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- объем валюты, проданной населению, - 879,1 млн долларов США в эквиваленте.
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Из них в долларах куплено банками 716,7 млн долл., продано населению - 671,5 млн долл. Таким образом, в феврале украинцы продали банкам долларов на 45,2 млн больше, чем купили.
Напомним, обменный курс гривны к доллару в феврале укрепился на 2,7%.
Также напомним, по официальному курсу НБУ, гривна в феврале укрепилась к доллару США на 3,28%.