Обмінний курс гривні до долара у лютому зміцнився на 2,7%

"У лютому офіційний обмінний курс гривні до долара та євро зміцнився відповідно на 2,7% та 3,1%", - повідомили у НБУ.

При цьому регулятор нагадав, що у кінці січня НБУ підвищив щоденний плановий обсяг купівлі іноземної валюти з 10 до 15 млн грн. "Це дало змогу НБУ, не протидіючи загальній тенденції до зміцнення обмінного курсу, поповнювати міжнародні резерви", - вказали у Нацбанку.

У січні номінальний ефективний обмінний курс (НЕОК) та реальний ефективний обмінний курс (РЕОК) гривні, як зазначається, майже не змінилися - послабилися відповідно на 0,9% м/м та 0,2% м/м, оскільки до долара США зміцнювалася більшість валют країн – основних торговельних партнерів України.

"У річному вимірі також тривало зміцнення НЕОК та РЕОК гривні (відповідно на 12,1% та 18,0%)", - додали у НБУ.

Нагадаємо, гривня у лютому зміцнилася до долара США на 88 копійок, або 3,28%, - з 27,74 до 26,86 грн/дол. за офіційним курсом Національного банку України.