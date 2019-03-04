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Обменный курс гривны к доллару в феврале укрепился на 2,7%

Обменный курс гривны к доллару в феврале укрепился на 2,7%

Киев  •  УНН

 • 5205 просмотра

КИЕВ. 4 марта. УНН. Официальный обменный курс гривны к доллару и евро в феврале этого года укрепился на 2,7% и 3,1% соответственно. Об этом говорится в макроэкономическом и монетарном обзоре Национального банка Украины за февраль, передает УНН.

"В феврале официальный обменный курс гривны к доллару и евро укрепился соответственно на 2,7% и 3,1%", - сообщили в НБУ.

При этом регулятор напомнил, что в конце января НБУ повысил ежедневный плановый объем покупки иностранной валюты с 10 до 15 млн грн. "Это позволило НБУ, не противодействуя общей тенденции к укреплению обменного курса, пополнять международные резервы", - указали в Нацбанке.

В январе номинальный эффективный обменный курс (НЭОК) и реальный эффективный обменный курс (РЭОК) гривны, как отмечается, почти не изменились - ослабли соответственно на 0,9% м/м и 0,2% м/м, поскольку к доллару США укреплялась большинство валют стран - основных торговых партнеров Украины.

"В годовом измерении также продолжалось укрепление НЭОК и РЭОК гривны (соответственно на 12,1% и 18,0%)", - добавили в НБУ.

Напомним, гривна в феврале укрепилась к доллару США на 88 копеек, или 3,28% - с 27,74 до 26,86 грн/долл. по официальному курсу Национального банка Украины.

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