Українці у лютому продали банкам на 63,4 млн дол. більше валюти, ніж купили

КИЇВ. 11 березня. УНН. В Україні у лютому 2019 року населення продало банкам готівкової іноземної валюти на 63,4 млн доларів США (в еквіваленті) більше, ніж купило. Про це УНН повідомляє з посиланням на дані Національного банку України.