Українці у лютому продали банкам на 63,4 млн дол. більше валюти, ніж купили
Київ • УНН
КИЇВ. 11 березня. УНН. В Україні у лютому 2019 року населення продало банкам готівкової іноземної валюти на 63,4 млн доларів США (в еквіваленті) більше, ніж купило. Про це УНН повідомляє з посиланням на дані Національного банку України.
За даними НБУ, обсяг операцій із готівковою іноземною валютою на міжбанківському валютному ринку України (купівля та продаж іноземних валют за гривні в доларовому еквіваленті) становив понад 1,8 млрд доларів США, у тому числі:
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- обсяг валюти, купленої банками у населення, - 942,5 млн доларів США в еквіваленті;
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- обсяг валюти, проданої населенню, - 879,1 млн доларів США в еквіваленті.
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З них у доларах куплено банками 716,7 млн дол., продано населенню - 671,5 млн дол. Таким чином, у лютому українці продали банкам доларів на 45,2 млн більше, ніж купили.
Нагадаємо, обмінний курс гривні до долара у лютому зміцнився на 2,7%.
Також нагадаємо, за офіційним курсом НБУ, гривня у лютому зміцнилася до долара США на 3,28%.