Украинцы в июле сократили долги за коммуналку

"К концу июля 2020 года задолженность населения по оплате за поставки и распределение природного газа составили 21,6 млрд грн, за поставки тепловой энергии и горячей воды - 17,3 млрд грн, за централизованное водоснабжение и водоотвод - 5,6 млрд грн, за поставку и распределение электрической энергии - 5,3 млрд грн, за управление многоквартирным домом - 5,0 млрд грн, за предоставление услуг по вывозу бытовых отходов - 1,0 млрд грн", - говорится в сообщении.

В общем задолженность населения по оплате жилищно-коммунальные услуги на конец июля составила 55,8 млрд грн, тогда как месяцем ранее была 57,9 млрд грн. Таким образом, украинцы за месяц сократили долги за коммуналку на 2,1 млрд грн.

В то же время указано, что в июле населением страны уплачено за коммуналку 9,3 млрд грн (119,5% начисленных за этот период сумм).

Также отмечается, что в июле с населением было заключено 4,6 тыс. договоров по погашению реструктуризированной задолженности на общую сумму 35,0 млн грн. Сумма внесенных платежей с учетом долгосрочных договоров составила 21,5 млн грн.

Добавим, данные приведены без учета временно оккупированной территории Автономной Республики Крым, Севастополя и части временно оккупированных территорий в Донецкой и Луганской областях.

Напомним, долги населения Украины за коммуналку на конец мая достигали 59,9 млрд грн.