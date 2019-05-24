Украинцы существенно увеличили траты на лекарства
Киев • УНН
КИЕВ. 24 мая. УНН. В апреле 2019 года в сравнении с аналогичным периодом прошлого года траты украинцев на лекарства выросли на 16,1%. Об этом свидетельствуют данные отраслевого издания apteka.ua, передает УНН.
Сообщается, что траты соотечественников на лекарства растут ежегодно, начиная с 2014 года.
При этом, аптечные продажи в натуральном выражении за год упали – на 3,7%. Хотя до этого, два года подряд, они росли.
Самый большой темп роста трат соотечественников на лекарства был зафиксирован в 2015 году - на 34,2%, в годовом исчислении.
Добавим, что речь идет об объеме розничной реализации товаров "аптечной корзины" в денежном и натуральном выражении.
Напомним, по данным журналистского расследования, украинские аптеки сознательно завышают цены на лекарственные препараты, особенно в выходные дни.
Также аптеки злоупотребляют наценками на препараты в разгар различных эпидемий, констатирует руководитель Государственного фармакологического центра Минздрава Виктор Чумак.
В Верховной Раде, в свою очередь, заявили, что цены на лекарства для украинцев завышены еще и из-за монополизации рынка со стороны сетевых аптек.
С целью изменить ситуацию, народные депутаты на заседании профильного комитета Рады поддержали законопроект (№8591-д), который предусматривает комплексную реформу аптечного рынка.
"Аптечный" законопроект (№8591-д), как убеждают его авторы, направлен на то, чтобы решить указанные проблемы: обеспечить прозрачность конкуренции, искоренить монополию сетевого аптечного бизнеса, снизить цены на лекарства и гарантировать выполнение аптеками социальной функции.
Однако, как сообщила Ирина Сысоенко, принятие законопроекта сегодня блокирует отдельными депутатами профильного комитета ВРУ.