Українці суттєво збільшили витрати на ліки

Повідомляється, що витрати співвітчизників на ліки ростуть щорічно, починаючи з 2014 року.

При цьому, аптечні продажі в натуральному вираженні за рік впали - на 3,7%. Хоча до цього, два роки поспіль, вони росли.

Найбільший темп зростання витрат співвітчизників на ліки було зафіксовано в 2015 році - на 34,2%, у річному обчисленні.

Додамо, що йдеться про обсяг роздрібної реалізації товарів "аптечного кошика" в грошовому і натуральному вираженні.

Нагадаємо, за даними журналістського розслідування, українські аптеки свідомо завищують ціни на лікарські препарати, особливо у вихідні дні.

Також аптеки зловживають націнками на препарати у розпал різних епідемій, констатує керівник Державного фармакологічного центру МОЗ Віктор Чумак.

У Верховній Раді, своєю чергою, заявили, що ціни на ліки для українців завищені ще й через монополізацію ринку з боку мережевих аптек.

З метою змінити ситуацію, народні депутати на засіданні профільного комітету Ради підтримали законопроект (№8591-д), який передбачає комплексну реформу аптечного ринку.

"Аптечний" законопроект (№8591-д), як переконують його автори, спрямований на те, щоб вирішити зазначені проблеми: забезпечити прозорість конкуренції, викорінити монополію мережевого аптечного бізнесу, знизити ціни на ліки і гарантувати виконання аптеками соціальної функції.

Однак, як повідомила Ірина Сисоєнко, ухвалення законопроекту сьогодні блокується окремими депутатами профільного комітету ВРУ.