Украинцы стали призерами легкоатлетического турнира во Франции
Киев • УНН
Киев. 11 Февраля. УНН. При участии украинцев состоялись международные соревнования по легкой атлетике в Мондвилле. Из Франции украинцы вернутся с несколькими призовыми местами. Об этом говорится на сайте ФЛАУ, передает УНН.
Детали
Юлия Левченко с лучшим результатом сезона (1,89 м) заняла второе место по прыжкам в высоту. Одержала победу с рекордом соревнований британка Эмили Борсвик (1,92 м).
Второй и тоже с лучшим результатом сезона была также Анастасия Брызгина. В дисциплине "бег в 400 метров" она пробежала за 53,99 с, одной десятой уступив британке Эйми пайпе.
На этой же дистанции среди мужчин выступали Даниил Даниленко и Александр Погорилко. Даниленко выиграл второй финал и показал третье время по итогам трех забегов (47,77 с). Погорилко был победителем третьего финала, а его время - 47,93 с - стало четвертым среди всех участников.
Напомним
Другая украинская прыгунья с шестом триумфовала на турнире в Германии.