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15 марта, 19:03 • 105844 просмотра

Будет напрямую общаться с Зеленским: Трамп заявил о назначении Келлога спецпосланником по Украине

15 марта, 13:44 • 141207 просмотра

Украина определила состав переговорной группы для мирных переговоров: имена

15 марта, 13:22 • 122113 просмотра

"Коалиция желающих" переходит к операционной фазе, запланирована встреча в четверг - Стармер

15 марта, 13:08 • 115726 просмотра

"Коалиция желающих": Зеленский призвал партнеров к четкой позиции по гарантиям безопасности для Украины

15 марта, 12:52 • 104137 просмотра

Стармер выпустил заявление после саммита "коалиции желающих": путин должен доказать, что серьезно относится к миру и подписать прекращение огня

15 марта, 11:23 • 101137 просмотра

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15 марта, 10:46 • 91655 просмотра

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Актуальное
Украинцы стали призерами легкоатлетического турнира во Франции

Украинцы стали призерами легкоатлетического турнира во Франции

Киев • УНН

 • 14456 просмотра

Киев. 11 Февраля. УНН. При участии украинцев состоялись международные соревнования по легкой атлетике в Мондвилле. Из Франции украинцы вернутся с несколькими призовыми местами. Об этом говорится на сайте ФЛАУ, передает УНН.

Детали

Юлия Левченко с лучшим результатом сезона (1,89 м) заняла второе место по прыжкам в высоту. Одержала победу с рекордом соревнований британка Эмили Борсвик (1,92 м).

Второй и тоже с лучшим результатом сезона была также Анастасия Брызгина. В дисциплине "бег в 400 метров" она пробежала за 53,99 с, одной десятой уступив британке Эйми пайпе.

На этой же дистанции среди мужчин выступали Даниил Даниленко и Александр Погорилко. Даниленко выиграл второй финал и показал третье время по итогам трех забегов (47,77 с). Погорилко был победителем третьего финала, а его время - 47,93 с - стало четвертым среди всех участников.

Напомним

Другая украинская прыгунья с шестом триумфовала на турнире в Германии.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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