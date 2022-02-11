Українці стали призерками легкоатлетичного турніру у Франції
Київ • УНН
КИЇВ. 11 лютого. УНН. За участі українців відбулися міжнародні змагання з легкої атлетики в Мондвіллі. З Франції українці повернуться з кількома призовими місцями. Про це сказано на сайті ФЛАУ, передає УНН.
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Юлія Левченко з найкращим результатом сезону (1,89 м) посіла друге місце зі стрибків у висоту. Перемогла з рекордом змагань британка Емілі Борсвік (1,92 м).
Другою і теж з найкращим результатом сезону була також Анастасія Бризгіна. У дисципліні "Біг в 400 метрів" вона пробігла за 53,99 с, однією десятою поступившись британці Еймі Пайпі.
На цій же дистанції серед чоловіків виступали Данило Даниленко й Олександр Погорілко. Даниленко виграв другий фінал і показав третій час за підсумком трьох забігів (47,77 с). Погорілко був переможцем третього фіналу, а його час – 47,93 с – став четвертим серед усіх учасників.
Нагадаємо
Інша українська стрибунка з жердиною тріумфувала на турнірі в Німеччині.