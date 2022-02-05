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У центрі Києва вогнеборці ліквідували масштабне загоряння у закладі громадського харчування
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10:51 • 61578 перегляди

У центрі Києва вогнеборці ліквідували масштабне загоряння у закладі громадського харчування

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The New York Times

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Шахед-136

Українська стрибунка з жердиною тріумфувала на турнірі в Німеччині

Українська стрибунка з жердиною тріумфувала на турнірі в Німеччині

Київ • УНН

 • 16893 перегляди

КИЇВ. 4 лютого. УНН. Стрибунка з жердиною Яна Гладійчук повторила свій найкращий результат сезону та стала переможницею змагань в Ерфурті (Німеччина), повідомляє УНН з посиланням на ФЛАУ.

Деталі

Стрибунка з жердиною Гладійчук повторила свій найкращий результат сезону (4,40 м) й перемогла з ним на міжнародних змаганнях в Ерфурті. Перед цим атлетка, яка зараз тренується у В’ячеслава Калініченка, виграла командний чемпіонат України в приміщенні.

Додамо

Окрім того відзначимо, що Юлія Левченко й Андрій Проценко посіли четверті місця на міжнародних змаганнях зі стрибків у висоту в італійському місті Удіне (2 лютого). 

Нагадаємо

Українка виборола “золото” домашнього етапу Кубку Європи зі сноубордингу. 

Українські Національні Новини

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