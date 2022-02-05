Українська стрибунка з жердиною тріумфувала на турнірі в Німеччині
Київ • УНН
КИЇВ. 4 лютого. УНН. Стрибунка з жердиною Яна Гладійчук повторила свій найкращий результат сезону та стала переможницею змагань в Ерфурті (Німеччина), повідомляє УНН з посиланням на ФЛАУ.
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Стрибунка з жердиною Гладійчук повторила свій найкращий результат сезону (4,40 м) й перемогла з ним на міжнародних змаганнях в Ерфурті. Перед цим атлетка, яка зараз тренується у В’ячеслава Калініченка, виграла командний чемпіонат України в приміщенні.
Додамо
Окрім того відзначимо, що Юлія Левченко й Андрій Проценко посіли четверті місця на міжнародних змаганнях зі стрибків у висоту в італійському місті Удіне (2 лютого).
Нагадаємо
Українка виборола “золото” домашнього етапу Кубку Європи зі сноубордингу.