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15 марта, 19:03 • 105831 просмотра

Будет напрямую общаться с Зеленским: Трамп заявил о назначении Келлога спецпосланником по Украине

15 марта, 13:44 • 141181 просмотра

Украина определила состав переговорной группы для мирных переговоров: имена

15 марта, 13:22 • 122098 просмотра

"Коалиция желающих" переходит к операционной фазе, запланирована встреча в четверг - Стармер

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"Коалиция желающих": Зеленский призвал партнеров к четкой позиции по гарантиям безопасности для Украины

15 марта, 12:52 • 104130 просмотра

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15 марта, 11:23 • 101132 просмотра

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15 марта, 10:46 • 91639 просмотра

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Украинская прыгунья с шестом торжествовала на турнире в Германии

Киев • УНН

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КИЕВ. 4 февраля. УНН. Прыгунья с шестом Яна Гладийчук повторила свой лучший результат сезона и стала победительницей соревнований в Эрфурте (Германия), сообщает УНН со ссылкой на ФЛАУ.

Детали

Прыгунья с шестом Гладийчук повторила свой лучший результат сезона (4,40 м) и одержала победу с ним на международных соревнованиях в Эрфурте. Перед этим атлетка, которая сейчас тренируется у Вячеслава Калиниченко, выиграла командный чемпионат Украины в помещении.

Добавим

Кроме того отметим, что Юлия Левченко и Андрей Проценко заняли четвертые места на международных соревнованиях по прыжкам в высоту в итальянском городе Удине (2 февраля). 

Напомним

Украинка завоевала “золото” домашнего этапа Кубка Европы по сноубордингу.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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