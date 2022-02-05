Украинская прыгунья с шестом торжествовала на турнире в Германии
Киев • УНН
КИЕВ. 4 февраля. УНН. Прыгунья с шестом Яна Гладийчук повторила свой лучший результат сезона и стала победительницей соревнований в Эрфурте (Германия), сообщает УНН со ссылкой на ФЛАУ.
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Прыгунья с шестом Гладийчук повторила свой лучший результат сезона (4,40 м) и одержала победу с ним на международных соревнованиях в Эрфурте. Перед этим атлетка, которая сейчас тренируется у Вячеслава Калиниченко, выиграла командный чемпионат Украины в помещении.
Добавим
Кроме того отметим, что Юлия Левченко и Андрей Проценко заняли четвертые места на международных соревнованиях по прыжкам в высоту в итальянском городе Удине (2 февраля).
Напомним
Украинка завоевала “золото” домашнего этапа Кубка Европы по сноубордингу.