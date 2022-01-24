Українка виборола “золото” домашнього етапу Кубку Європи зі сноубордингу
Київ • УНН
КИЇВ. 24 січня. УНН. Українка Аннамарі Данча вийшла переможницею із етапу Кубка Європи зі сноубордингу, що проходить у Буковелі, інформує УНН з посиланням на Федерацію лижного спорту України.
Деталі
Спортсменка виявилася найкращою у паралельному слаломі та у паралельному слаломі-гіганті.
У півфіналі Данча випередила італійку Елізу Каффонт, а у “золотому” фіналі — швейцарку Ксенію Шпьоррі.
Відзначимо, що загалом на етапі Кубка Європи змагалися 46 сноубордисток. До цього Данча востаннє здобула нагороду такого ґатунку у минулому сезоні, на етапі у Ленцерхайде.
Доповнення
Для українки це перше “золото” на рівні Кубка світу чи Європи у сезоні 2021/22. До цих змагань Данча стала 2-разовою чемпіонкою України.