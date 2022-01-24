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15 марта, 19:03 • 107664 просмотра

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15 марта, 13:44 • 145892 просмотра

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Украинка завоевала “золото” домашнего этапа Кубка Европы по сноубордингу

Украинка завоевала “золото” домашнего этапа Кубка Европы по сноубордингу

Киев • УНН

 • 18022 просмотра

КИЕВ. 24 января. УНН. Украинка Аннамари Данча вышла победительницей из этапа Кубка Европы по сноубордингу, который проходит в Буковеле, информирует УНН со ссылкой на Федерацию лыжного спорта Украины.

Детали

Спортсменка оказалась лучшей в параллельном слаломе и в параллельном слаломе-гиганте.
В полуфинале Данча опередила итальянку Элизу Каффонт, а в “золотом” финале швейцарку Ксению Шпьорри.

Отметим, что всего на этапе Кубка Европы соревновались 46 сноубордисток. До этого Данча в последний раз получила награду такого сорта в прошлом сезоне, на этапе в Ленцерхайде.

Дополнение

Для украинки это первое “золото” на уровне Кубка мира или Европы в сезоне 2021/22. До этих соревнований Данча стала 2-кратной чемпионкой Украины.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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